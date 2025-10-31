Samsung SDI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung SDI hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 582,70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3356,43 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 051,80 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 22,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 935,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1655,532 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3 116,96 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at