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30.10.2026 06:31:28
Samsung SDI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Samsung SDI gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Samsung SDI 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 2,87 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,89 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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