Samsung SDI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsung SDI hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3583,79 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Samsung SDI ein EPS von 608,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 685,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 051,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at