SAMSUNG SDS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAMSUNG SDS hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2281,20 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2523,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 772,51 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAMSUNG SDS einen Umsatz von 3 391,32 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at