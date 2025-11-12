Samsung Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung Securities hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3462,19 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2691,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 251,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 725,03 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 776,14 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

