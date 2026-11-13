Samsung Securities legte Quartalsergebnis vor

Samsung Securities äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3950,41 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3462,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6 073,70 Milliarden KRW – ein Plus von 722,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung Securities 738,65 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at