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12.05.2026 06:31:29
Samsung Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Samsung Securities hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5048,78 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2782,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7 122,71 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 634,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 969,90 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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