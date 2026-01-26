Samsung Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Securities hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2420,87 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1655,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Samsung Securities mit einem Umsatz von insgesamt 13 149,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 641,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1950,20 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 11292,45 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samsung Securities 10068,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15 011,93 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 383,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Samsung Securities einen Umsatz von 3 107,63 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 11367,00 KRW und einem Umsatz von 2 473,92 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at