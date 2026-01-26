26.01.2026 06:31:29

Samsung Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Securities hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2420,87 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1655,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Samsung Securities mit einem Umsatz von insgesamt 13 149,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 641,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1950,20 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 11292,45 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samsung Securities 10068,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15 011,93 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 383,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Samsung Securities einen Umsatz von 3 107,63 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 11367,00 KRW und einem Umsatz von 2 473,92 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen