Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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21.05.2026 02:02:51
Samsung shares soar as strike averted, but bonuses of US$416,000 for some stoke concern
Samsung is expected to set aside about 10.5% of operating profit for special bonuses for the chip divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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