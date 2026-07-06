Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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07.07.2026 01:34:14
Samsung shares tumble 10% despite record quarterly profit from AI boom
High memory chip prices fuel April to June earningsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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