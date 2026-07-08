Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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08.07.2026 13:48:00
Samsung startet Serienproduktion seiner ersten PCIe-6.0-SSD
Samsung will Konkurrent Micron knapp überbieten. Die PCIe-6.0-SSD PM1763 knackt die bisherige Bestmarke von 28 GByte/s.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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