Samsung stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3460,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1566,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,98 Prozent auf 70 460,00 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76 570,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 718,98 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 71 718,46 Milliarden KRW erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8057,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Samsung einen Gewinn von 5777,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 302 230,00 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 279 600,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 5334,02 KRW sowie einen Umsatz von 303 128,97 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at