Samsung stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsung hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 17803,71 KRW. Im letzten Jahr hatte Samsung einen Gewinn von 737,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 171 499,50 Milliarden KRW gegenüber 74 566,32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at