Samsung stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsung stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11311,79 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Samsung ein EPS von 1802,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Samsung 195 253,20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86 061,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at