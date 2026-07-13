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13.07.2026 18:23:00
Samsung Stock Fell Despite a 19x Profit Jump. Here's What That Means for Micron Investors
Samsung is one of the most important memory manufacturers in the world, as evidenced by its market share in the dynamic random-access memory (DRAM) and NAND flash storage markets.Counterpoint Research notes that Samsung dominates both these memory niches. It is the top vendor of NAND flash memory, with a market share of 29%, and enjoys a similar position in the global DRAM market, with a 38% share. This massive dominance translated into a phenomenal 19x year-over-year increase in Samsung's second-quarter operating profit when it released its preliminary report last week.However, Samsung stock has dropped 20% since releasing its preliminary report on July 7. What's more, Samsung's pullback has also created concerns about the prospects of high-flying chipmaker Micron Technology (NASDAQ: MU). Let's see why that has been the case.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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