Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
08.05.2026 12:19:00
Samsung-Studie: Galaxy Watch könnte Ohnmachtsanfälle vorhersagen
Eine Studie zeigt, dass Galaxy Watches mittels KI-Algorithmen Ohnmachtsanfälle bis zu fünf Minuten im Voraus mit hoher Genauigkeit vorhersagen könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
07.05.26
|Samsung workers demand bigger slice of surging AI profits (Financial Times)
|
06.05.26
|Chipaktien im Höhenflug: KI-Euphorie treibt Kurse von Samsung, SK hynix, Intel, Micron & Co. nach oben (finanzen.at)
|
06.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Samsung knackt Billion-Dollar-Marke - KI-Chipnachfrage treibt (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Aktien Seoul: Leitindex Kospi auf Rekordjagd - Samsung steigt zweistellig (dpa-AFX)
|
06.05.26