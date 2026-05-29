Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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29.05.2026 03:10:39
Samsung takes lead in shipping top-end AI memory chip samples
The company says that it has started shipping its first 12-layer HBM4E samples to major clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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