Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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29.05.2026 03:10:39

Samsung takes lead in shipping top-end AI memory chip samples

The company says that it has started shipping its first 12-layer HBM4E samples to major clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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