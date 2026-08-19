Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
19.08.2026 23:12:20
Samsung Tumbled Nearly 8% in Seoul Even as AI Demand Drives Chip Prices Up To 15%
This article Samsung Tumbled Nearly 8% in Seoul Even as AI Demand Drives Chip Prices Up To 15% originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
17.08.26
|SK hynix und Samsung: Warum die US-Aktien-Nähe für Anleger riskant wird (finanzen.at)
|
12.08.26
|Aktien von Samsung und SK hynix heben ab: Temasek denkt angeblich über Investment nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|KI-Zweifel schwinden wieder: Aktien von SK hynix und Samsung melden sich eindrucksvoll zurück - Auch KOSPI mit Rally (finanzen.at)
|
30.07.26
|Samsung-Aktie verliert dennoch: Rekordgewinn dank KI-Boom (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Dämpfer für den Sektor: Samsung und SK Hynix sacken ab - gerät der KI-Boom ins Wanken? (finanzen.at)
|
22.07.26
|Samsung-Aktie im Aufwind: Koreanischer Tech-Riese plant offenbar Großinvestment in Mistral (finanzen.at)
|
22.07.26
|FirstFT: French AI start-up Mistral in fundraising talks with Samsung (Financial Times)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 835,00
|3,47%
|Samsung GDRS
|4 040,00
|3,32%