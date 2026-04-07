Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|KI-Boom
|
07.04.2026 09:19:38
Samsung überzeugt mit Rekordergebnis - Aktie steigt
Damit übertraf Samsung für den Zeitraum Januar bis März deutlich die Erwartungen der Experten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten erwarten im Schnitt einen operativen Quartalsgewinn in Höhe von 39,3 Billionen Won. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen bis zu sechs Prozent zu, zuletzt lag sie noch 1,8 Prozent im Plus.
Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fußt laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips.
Nach Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley befindet sich Samsung inmitten einer Phase, in der sich der Gewinn stark erhole. Es gebe ein deutliches Aufwärtspotenzial, sobald sich der Markt auf nie dagewesene Kapazitätsengpässe einstelle.
Laut den Analysten der Citigroup ist der durchschnittliche Verkaufspreis für DRAM-Chips im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal um 64 Prozent gestiegen.
Der Umsatz sollte im ersten Quartal um gut zwei Drittel auf 134 Billionen Won geklettert sein, teilte Samsung weiter mit. Damit übertrifft das Unternehmen ebenfalls deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt Erlöse von 116,8 Billionen Won auf ihren Zetteln haben.
Bei den Zahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Seinen Quartalsbericht, inklusive eines Nettogewinns und Details, will der Konzern erst am 30. April vorlegen.
Die Samsung-Aktie notierte im heimischen Handel letztlich 1,76 Prozent höher bei 196,500 Won.
/fkr/DP/zb
SEOUL (dpa-AFX)
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