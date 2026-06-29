Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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29.06.2026 14:22:00
Samsung und SK Hynix wollen DRAM-Produktion in 5 Jahren verdoppeln
Die zwei weltweit größten Speicherhersteller bauen vier zusätzliche Halbleiterwerke. Die Investitionen belaufen sich auf über 455 Milliarden Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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