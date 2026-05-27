Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.05.2026 11:58:39
Samsung Unions Approve Pay Deal That Highlights Inequality of A.I. Age
The agreement all but guarantees hefty bonuses for employees in the top-performing chip unit. Other workers say they feel left out.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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