Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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07.07.2026 07:55:00

Samsung verneunzehnfacht den Betriebsgewinn, Aktien sacken trotzdem ab

Samsung kündigt zum dritten Mal in Folge einen Rekordgewinn an, nach drei Monaten bleibt doppelt so viel Geld wie 2025 insgesamt. Der Börse reichte das nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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