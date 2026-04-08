Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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08.04.2026 14:48:00
Samsung verteilt April-Update: Kritische Schwachstellen gefährden Galaxy-Geräte
Samsung schließt mit dem April-Sicherheitsupdate 47 Lücken auf Galaxy-Smartphones. 14 davon sind kritisch, vier weitere als hoch eingestufte betreffen Exynos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|210 500,00
|7,12%
|Samsung ADRs
|1 968,00
|-0,61%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|139 600,00
|6,65%
|Samsung GDRS
|2 920,00
|-2,01%