Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
03.03.2026 21:43:07
Samsung Wallet Can Now Have a Key to Your Front Door: Here's What to Know
The new key functionality runs through Aliro, a new protocol from the makers of Matter and Thread.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
23.02.26
|Aktien von Samsung und NVIDIA im Blick: HBM4-Entwicklung bei "Vera Rubin"-GPU sorgt für Fantasie (finanzen.at)
|
20.02.26
|Digitale Identität: Deutsche Telekom-Aktie nach Samsung-Deal im Blick (finanzen.at)
|
16.02.26
|Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung? (finanzen.at)
|
31.01.26
|Wachablösung an der Spitze: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien im Fokus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starkes Chipgeschäft bei Samsung - Aktie dennoch tiefer (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Samsung rides the chip slipstream — but that’s not as good as leading the pack (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Samsung verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,50
|-0,94%
|Samsung
|195 100,00
|-9,88%
|Samsung ADRs
|1 812,00
|0,44%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|129 200,00
|-10,15%
|Samsung GDRS
|2 740,00
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX dreht ins Plus -- DAX deutlich erholt -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt dreht am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich ebenso sichtbar. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.