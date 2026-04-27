Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.04.2026 09:55:00
Samsung Wallet erhält zentrale Reiseverwaltung „Trips“
Samsung erweitert sein Wallet um die Funktion „Trips“. Sie soll alle Buchungen, Tickets und Reisepläne in einer Übersicht zusammenfassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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