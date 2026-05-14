Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
14.05.2026 23:10:32
Samsung Will Reportedly Unveil Galaxy Glasses in July in London
The company is ready to do battle with Meta and Google in the smart glasses marketplace.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
14.05.26
|Samsung-Aktie im Blick: Konzern weist Vorwürfe von Dua Lipa zurück (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Samsung Electronics Introduces 2026 AI TVs, Redefining Home Entertainment with Smarter Experiences (EQS Group)
|
11.05.26
|Südkoreas Halbleiter-Power: Aktien von SK hynix und Samsung mit Rekordrennen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Samsung workers demand bigger slice of surging AI profits (Financial Times)
|
06.05.26
|Chipaktien im Höhenflug: KI-Euphorie treibt Kurse von Samsung, SK hynix, Intel, Micron & Co. nach oben (finanzen.at)
|
06.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Samsung knackt Billion-Dollar-Marke - KI-Chipnachfrage treibt (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Aktien Seoul: Leitindex Kospi auf Rekordjagd - Samsung steigt zweistellig (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Samsung hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)