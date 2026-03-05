SamsungFN REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SamsungFN REIT äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46,98 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 29,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 12,22 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SamsungFN REIT 11,52 Milliarden KRW umgesetzt.

SamsungFN REIT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 152,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 67,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 40,52 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

