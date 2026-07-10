SamsungFN REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SamsungFN REIT hat am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 38,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent auf 13,39 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at