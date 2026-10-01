SamsungFN REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SamsungFN REIT hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SamsungFN REIT 15,13 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at