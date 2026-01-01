SamsungFN REIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SamsungFN REIT hat am 31.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,24 Milliarden KRW gegenüber 10,19 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at