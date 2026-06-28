SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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28.06.2026 14:01:09
Samsung's Galaxy A27 Comes With a More Vibrant Screen and a Higher Price
The $350 lower-cost phone gets a punch-hole front-facing camera and a new processor over last year's model.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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