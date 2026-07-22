SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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22.07.2026 15:00:00
Samsung’s Galaxy Z Flip 8 Gets the Cover Screen Right — for a Price
The Galaxy Z Flip 8 starts at $1,200, but it’s now thinner, lighter and easier to use while closed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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