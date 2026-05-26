Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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26.05.2026 11:22:00

Samsungs Galerie-App verliert OneDrive-Synchronisierung

Ab Ende September 2026 synchronisiert die Samsung-Galerie-App keine Fotos mehr mit OneDrive. Nutzer müssen für Backups auf die OneDrive-App umstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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