Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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26.05.2026 11:22:00
Samsungs Galerie-App verliert OneDrive-Synchronisierung
Ab Ende September 2026 synchronisiert die Samsung-Galerie-App keine Fotos mehr mit OneDrive. Nutzer müssen für Backups auf die OneDrive-App umstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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