Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
09.01.2026 10:45:00
Samsungs kugeliger KI-Roboter Ballie hat wohl ausgerollt
Samsungs kugelförmiger Roboter mit KI für das Zuhause hat wohl ausgerollt. Aus einem Haushaltshelfer ist eine Innovationsplattform geworden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
08.01.26
|ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Samsung forecasts record profit and signals sustained AI boom (Financial Times)
|
05.01.26
|Samsung-Aktie mit Rekordhoch: Smarte Geräte und Micro-RGB-Fernseher im Fokus (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Rekordserie hält an: Samsung-Aktie steigt weiter (dpa-AFX)
|
23.12.25