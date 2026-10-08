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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.10.2026 22:46:02
Samsung's Operating Profit Hit a Record $80 Billion. Like Micron's Memory Prices, Its Growth Is Slowing.
Samsung Electronics (OTC:SSNLF) is still setting profit records. Its preliminary results, released early Thursday in Seoul, put third-quarter operating profit at around 107.4 trillion won, or about $80 billion.
That's up 20% from the second quarter, when Samsung set its previous record of 89.5 trillion won. And it's almost nine times the 12.2 trillion won the company made a year ago. Samsung had never earned over 100 trillion won in one quarter before.
Ahead of the report, I argued that the number to worry about for Micron Technology (NASDAQ:MU) was a profit figure back around the second quarter's level. Samsung didn't get close to that.
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