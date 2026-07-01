Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
01.07.2026 15:10:47
Samudera Shipping acquires DBS property holding company Crest10 for S$21 million
It calls this a chance to own a strategically located commercial premises for its own use and/or for investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!