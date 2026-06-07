Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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07.06.2026 17:19:16
Samudera Shipping-chartered vessel sinks en route from Singapore to Pasir Gudang
All crew members safe; group does not expect the incident to have any signifcant impact to its business or financialsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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