SAMWON STEEL präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 96,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,89 Prozent zurück. Hier wurden 86,77 Milliarden KRW gegenüber 93,19 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at