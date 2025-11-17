SAMWON STEEL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SAMWON STEEL hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 96,00 KRW. Im letzten Jahr hatte SAMWON STEEL einen Gewinn von 83,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 93,19 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,09 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at