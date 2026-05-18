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18.05.2026 06:31:29
SAMWON STEEL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SAMWON STEEL präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61,00 KRW erwirtschaftet worden.
SAMWON STEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,84 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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