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17.08.2026 06:31:29
SAMWON STEEL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SAMWON STEEL hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 109,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 60,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,60 Prozent auf 93,33 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,82 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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