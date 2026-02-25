SAMWON STEEL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAMWON STEEL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

SAMWON STEEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 43,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SAMWON STEEL im vergangenen Quartal 82,49 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAMWON STEEL 79,65 Milliarden KRW umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 269,00 KRW, nach 333,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SAMWON STEEL mit einem Umsatz von insgesamt 359,29 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 343,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at