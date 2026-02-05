Samyang gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Samyang hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1731,71 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1939,00 KRW je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,43 Prozent auf 602,99 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 644,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10158,87 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Samyang 12151,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2 562,64 Milliarden KRW – eine Minderung um 4,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2 671,82 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at