SAMYANG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SAMYANG hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11916,02 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -3237,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 685,34 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 21,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 875,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3314,860 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 3701,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,76 Prozent auf 3 348,43 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 553,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

