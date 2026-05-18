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18.05.2026 06:31:29
SAMYANG gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SAMYANG gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2997,18 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SAMYANG 3225,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 838,28 Milliarden KRW gegenüber 865,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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