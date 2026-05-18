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18.05.2026 06:31:29
Samyang gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Samyang hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3093,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3362,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 608,27 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 619,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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