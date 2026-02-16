SAMYANG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAMYANG hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

SAMYANG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11916,02 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3595,440 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 685,34 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAMYANG 875,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3314,860 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG ein EPS von 4039,06 KRW in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3 348,43 Milliarden KRW, gegenüber 3 553,26 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at