16.02.2026 06:31:31

SAMYANG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAMYANG hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

SAMYANG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11916,02 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3595,440 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 685,34 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAMYANG 875,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3314,860 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG ein EPS von 4039,06 KRW in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3 348,43 Milliarden KRW, gegenüber 3 553,26 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen