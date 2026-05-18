18.05.2026 06:31:29

SAMYANG PACKAGING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAMYANG PACKAGING äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 88,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SAMYANG PACKAGING ein Ergebnis je Aktie von -244,000 KRW vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93,30 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 92,03 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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