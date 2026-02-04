SAMYANG PACKAGING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SAMYANG PACKAGING präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 304,63 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -337,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 82,81 Milliarden KRW – eine Minderung von 14,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 96,70 Milliarden KRW eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1171,81 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1310,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SAMYANG PACKAGING mit einem Umsatz von insgesamt 420,22 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -6,22 Prozent verringert.

