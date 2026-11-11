SAMYANG PACKAGING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SAMYANG PACKAGING hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 722,11 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 810,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at